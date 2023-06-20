İhlas Haber Ajansı

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Şiddetli rüzgar konteyneri uçurdu

Gaziantep’te şiddetli rüzgar bir tırın dorsesinde yüklü olan konteyneri metrelerce uzağa uçurdu.

Gaziantep'te şiddetli rüzgar bir tırın dorsesinde yüklü olan konteyneri metrelerce uzağa uçurdu.


Kahramanmaraş istikametinden Hatay'a doğru giden bir tırın dorsesinde yüklü olan konteyner, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yola düştü. İsmi açıklanmayan bir depremzedeye ait olduğu öğrenilen 21 metrekare genişliğinde alana ve 2,3 tona yakın bir ağırlığı bulunan konteyner, yerde sürüklenerek parçalandı. Olayda kimse yaralanmazken, konteyner kullanılmaz hale geldi.


Çevredeki vatandaşların polis ekiplerini araması üzerine olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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