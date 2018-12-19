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Şiddetli yağış nedeniyle buğday tarlaları gölete döndü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle tarım arazileri gölete döndü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle tarım arazileri gölete döndü. Çiftçiler ise yağışlardan memnun olduklarını ifade etti.


İslahiye'de son bir haftadır aralıklarla yağan yağmur bugün de devam etti. Şiddetli yağışlar nedeniyle ilçedeki derelerde su yükselirken, buğday ekili tarlalar gölete döndü. Çiftçiler ise hiçbir hasarın olmadığını belirterek, yağışlardan memnuniyetini dile getirdi.


İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse yağışların ekili alanlara zarar vermediği belirterek, "Aksine yağışlar, tarlalara faydalı oluyor. Bölgede mevsim normallerinin üstünde yağış oluyor. Ekim, Kasım ve Aralık ayı itibariyle metre kareye 350 kilogram yağış oldu. Bu kadar yağışı beklemiyorduk ama yine de tarımsal olarak bir zararımız yok. Bölgede uzun süredir kuraklık vardı, bu yağışlar çok iyi oldu. Son yıllarda, bu seneki Kasım ve Aralık ayındaki kadar bir yağış görmedim. Şuan ekili alanlarda biriken su göletleri, yağmurların durması ile birlikte çekilecektir" diye konuştu.


Çiftçiler ve vatandaşlar da yağmurun bereket olduğunu belirterek, arazilerin zarar görmediğini ifade etti.

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