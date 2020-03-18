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Şiddetli yağış nedeniyle evini su bastı

Gaziantep’te etkili olan sağanak yağış sonucu evlerini su basan aile yardım bekliyor.

Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış sonucu evlerini su basan aile yardım bekliyor.


Gaziantep'te gece geç saatlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Şehitkamil ilçesindeki bazı evleri su bastı. Yoğun yağış sonrasında bölgede sel etkili olurken, Selimiye Mahallesi'nde yaşayan Kalburcu ailesi su baskınına uyurken yakalandı. 4 çocuğunu yataktan kaldırarak evden çıkardığını söyleyen İbrahim Kalburcu, sel suyunu kendi imkanları ile tahliye etmeye çalıştı. Bodrum katta yaşayan Kalburcu ailesinin eşyaları kullanamaz hale geldi. Yetkililerden yardım eli uzatılması beklediklerini söyleyen Kalburcu, gidecek yerlerinin olmadığını kaydetti.

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