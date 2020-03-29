İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şiddetli yağış tarım alanlarını göle çevirdi

Dört gündür etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışlar, kaliteli makarnalık sert buğdayının ve sarımsağının yetiştiği Araban Ovası’nın bazı bölgelerindeki hububat ekili alanları göle çevirdi.

Dört gündür etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışlar, kaliteli makarnalık sert buğdayının ve sarımsağının yetiştiği Araban Ovası'nın bazı bölgelerindeki hububat ekili alanları göle çevirdi.


Gaziantep'in Araban ilçesinde 4 gündür gece ve gündüz aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tahıl ambarı olarak bilinen ve Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayı ve sarımsağının yetiştiği Araban Ovası'ndaki buğday ve arpa ekili bazı alanlar göle döndü.


Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "4 gündür aralıklar şiddetli bir şekilde devam eden sağanak yağışların neden olduğu sel suları Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tahıl ambarı olarak bilinen, Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının ve sarımsağının yetiştiği Araban Ovası'ndaki bazı bölgelerinde hububat ekili alanları göle çevirdi. Sel sularının göle çevirdiği hububat ekili alanlarda üreticilerimiz mağdur oldu" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.