İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şiddetli yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Gaziantep’te öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Gaziantep'te öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Islanmak istemeyen vatandaşlar, koşarak yağmurdan kaçmaya çalıştı.


Gaziantep kent merkezinde öğleden sonra bastıran şiddetli yağmur, vatandaşları ve araç sürücülerini hazırlıksız yakaladı. Kentte, sabah saatlerindeki güneşli ve sıcak hava, öğle saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Özellikle kent merkezinde öğle saatlerinden sonra aniden bastıran şiddetli yağmur, korona virüs salgını nedeniyle 'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşları ıslattı.


Yoğun yağışta ıslanmamak için sığınacak yer arayan bazı vatandaşlar koşarak yağmurdan kaçmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ise yağış nedeniyle sırılsıklam olmaktan kurtulamadı.


Yaklaşık yarım saat süren yağış yerini tekrar güneşli havaya bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.