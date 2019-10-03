Şifa bulmak için Avustralya'dan Anka'ya geldi

Avustralya'da yaşayan Mahmut Atılgan prostat ameliyatı olmak için geldiği Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde, endoskopik olarak gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Avustralya'da yaşayan 61 yaşındaki gurbetçi Mahmut Atılgan, uzun süredir idrar yapamama ve karın ağrısı şikayeti yaşıyordu. Yaptırdığı PSA testi yüksek çıkınca yapılan biyopsi ile prostatı olduğunu öğrenen Atılgan, ameliyat olmak için internet üzerinden araştırma yaptı. Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde bu tarz ameliyatların kapalı olarak başarı ile gerçekleştirildiğini öğrenen Atılgan, hastane ile iletişime geçti. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik ile görüşüp randevu alan Atılgan, vakit kaybetmeden Gaziantep'e geldi. Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Atılgan'a endoskopik prostat ameliyatı yapıldı.

Operasyonu başarı ile gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, 1,5 saat süre operasyon ile ilgili bilgi vererek, “Hastamızın prostat nedeniyle uzun süredir idrar yapamama ve karın ağrısı şikayeti bulunuyordu. Gerekli tahlil ve tetkiklerin ardından hastamıza endoskopik ( kapalı) prostat ameliyatı yaptık. Operasyon çok iyi geçti. Hastamızı kısa süre sonra taburcu edeceğiz” dedi.

Operasyonun ardından ağrısı dinen ve sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mahmut Atılgan, “Çok şükür operasyon ve sonrası oldukça rahat geçti. Avustralya'da tedavi imkanım varken, ben tedavi için Türkiye'yi tercih ettim ve kendimi Türk hekimine emanet ettim. Araştırdığımda Türkiye'de bu konuda deneyim ve imkanın oldukça fazla olduğunu gördüm. Bu nedenle dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın ülkemizde artık gönül rahatlığı ile tedavi olabilirsiniz Başta doktorum olmak üzere, tüm hastane personeline, tedavi sürecimin en başından beri göstermiş olduğu ilgili ve güler yüzlü tavırlarından dolayı teşekkür ederim“ şeklinde konuştu.

“Prostat ameliyatları artık daha kolay ve sıkıntısız”

Prostatın ürolojide en sık tanı konulan hastalık olduğuna ve genellikle 50 yaşından büyük erkeklerde görüldüğüne dikkat çeken Özel Gaziantep Anka Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, “Prostat büyümesi idrar yolunu kapatması veya sıkması nedeniyle idrar yapamama ve ağrı şikayeti ile kendini gösteriyor. Hastalık nedeniyle rahat bir şekilde dışarıya atılması engellenen ve geri tepen idrar, böbreklere zarar veriyor ve böbreği işlemez hale getirebiliyor. Bu derece önem arz eden hastalığın tedavisi ise ancak ameliyatla mümkün oluyor. Prostat büyümesi tedavisinde her hasta için standart bir tedaviden çok kişiselleştirilmiş cerrahi tedavi uyguluyoruz. Prostat ameliyatları cerrahi tekniklerde iyileşme ve tıp teknolojisinde zaman içinde ortaya çıkan ilerlemelerle birlikte artık sorunsuz ve kolay gerçekleştiriliyor. Endoskopik (kapalı) prostat ameliyatı tekniği ile yapılan ameliyatta prostat dokusu yüksek elektrik enerjisi ile vaporize edilir, yani buharlaştırılır. Bu nedenle plasma vaporizasyon tekniği ile ameliyat sırasında ve sonrasında kanama yok denecek kadar az oluyor” diye konuştu.