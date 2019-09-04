Şifa kaynağı kuru üzümün yapımına başlandı

Güneydoğu'nun geçim kaynaklarından olan ve şifa kaynağı olarak bilinen kuru üzümün yapımına başlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt‘ta ağırlıklı olarak yetişen üzümün hasadına yaklaşık 15 gün önce başlanması sonrası, çekirdekli siyah üzümden kuru üzüm yapımına başlandı. Bölgenin önemli geçim kaynağı olan üzümde, bu sene yaklaşık 45 bin ton rekolte bekleniyor. Hasadı yapılan üzümün büyük miktarı piyasaya sofralık üzüm olarak sürülürken geri kalan üzümler, pekmez, meyve suyu ve kuru üzüm yapımında kullanılıyor. Birçok faydası olduğu bilinen çekirdekli kuru üzüm, antioksidan özelliği ve lifli yapısıyla biliniyor.

Kurutma işlemleri hakkında bilgi veren kuru üzüm üreticisi İsmet Bülbül, “25 yıldır üzüm üretimi yapıyorum. Tesisimizde bu sene 2 bin ton kuru üzüm üretimi hedeflemekteyiz. Sezona girmeden önce fiyatın 19-20 TL'den gidiyordu. Şuan fiyat belli değil. Kuru üzüm yapımındaki aşamayı, toplanan üzümün kamyonlara yüklenerek tesise getirilerek birkaç işlemden geçmesi gerekmektedir. Önce çöpü çekilir ondan sonda hakiki zeytinyağı ve soda ile yıkanır, ondan sonra sergene serilir. Bir miktar kuruyan üzümler patozdan geçirilir ve sonra tekrar yağlanarak bir miktar daha kurutulmak üzere sergene serilir. Birkaç gün sonra kutulara konularak satışa sunulur” diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse de yaptığı açıklamada, “Bölgemizde yaklaşık 15 gündür üzüm hasadı yapılmaya başlandı bununla birlikte bölgemizde 50 bin dekara yakın bağ alanı bulunmaktadır. Hasadın son dönemlerinde bölgemizde ciddi bir şekilde yaklaşık 6 bin ton kuru üzüm yapılıyor bununla birlikte son yıllarda yeni tesislerimizin olmasıyla çiftçimiz daha çok kuru üzüme yöneliyor. Bölgemizde bu kuru üzümün yanında daha çok pekmez ile ilgili buna benzer pestil üzüm suyu da tesislerinde olması gerek çiftçi malını tüccara vermek yerine kendi ürünlerini işleyebilecekler” şeklinde konuştu.