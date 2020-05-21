İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sigorta şalteri hırsızları yakalandı

Gaziantep’te bir iş yerinden 39 adet sigorta şalteri çaldığı belirlenen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te bir iş yerinden 39 adet sigorta şalteri çaldığı belirlenen 3 şüpheli şahıs yakalandı.


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden sigorta şalteri çaldığı belirlenen 3 şüpheli şahsa yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, Onatkutlar Mahallesi'nde durdurulan M.G., M.M.ve K.M. isimli şahısların üzerinde bulunan bir torba içerisinde 39 adet sigorta şalteri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler çalındığı iş yerine tekrar teslim edildi.


Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.