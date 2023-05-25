Sigortacılıkta yapılan hatalar anlatıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Nart Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Fatma Ebru Gençosmanoğlu, Milli Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Kaan Acun, Nart Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Eda Okur Güner ve bölgedeki meslek odalarının üyelerinin katıldığı toplantıda, farklı rizikolardaki hasar senaryolarına, kurumsal ve teknik önlemler ile risk yönetimine dikkat çekilerek yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, deprem sonrasında yaşanan sorunlarla ilgili SDDK olarak, gerek depremle ilgili, gerekse sigorta sektörünün büyütülmesiyle alakalı; sigortayı odağına alan, depremden çıkartılan dersleri ortaya koyan bir yol haritasını hazırlayıp raporlayarak ilgili mercilere sunacaklarını ifade ederek, “Sigorta konusu Türkiye ekonomisi için, finansal sürdürülebilirlik, tasarruf, fon için ve iş insanlarının yatırımlarının korunması için stratejik bir sektör olarak görülmeli, bu noktada gereken her türlü destek verilmeli ve sigorta oranı artırılmalıdır. Bu konuda sanayi odalarımız ve ticaret odalarımızla iş birliği içerisinde hareket ederek, şuur oluşturmaya ve elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de yaptığı konuşmasında, bölgede yaşanan depremin yaralarını hep birlikte sarmaya devam ettiklerini belirterek, “Maalesef bölge sanayimiz yaşanan depremden büyük hasar aldı. Depremden zarar gören firmaların zararının karşılanması konusunda sorunlar da yaşadık. Poliçe yapılırken risk analizlerinin doğru yapılmaması ve poliçede yer alan klozların eksik ve teminat miktarlarının düşük tutulması gibi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Bu noktada öncelikle yapıcı ve pozitif bir yaklaşımın olması gerekiyor. 11 il için depremin etkisinin üzerinde bir risk algısıyla yaklaşılmaması ve buna bağlı olarak maliyetlerin yüksek tutulmamasını istiyoruz. İşletme sahipleri olarak da öncelikle sigortalılık oranını artırmalı ve sigorta yaptırırken poliçe oluşumunu, klozların işletmemize uygunluğunu, teminat bedellerinin oluşabilecek bir hasarı karşılayıp karşılayamayacağını tam olarak göz önünde bulundurmalıyız” dedi.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç da, depremden etkilenen illerdeki firmaların yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, “Yaşadığımız bu zorlu süreçte sigorta sektörünün bir sisteme oturtulması gerekiyor. Sigorta şirketleri poliçe yaparken oluşumdışında olan kısımları da önceden söylemeli. Hasar olduktan sonra oluşum dışı konuları öğrenmenin bir faydası yok ve bu büyük mağduriyetlere sebep olabiliyor. Bir de sigorta şirketleri sektör ve firma farkı yapmadan sigorta yapmalılar. Maliyetler de maalesef çok yüksek” diye konuştu.

Toplantıda daha sonra, SEDDK Başkan Yardımcısı Dilek Sakallıoğlu, Milli Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Kaan Acun, Nart Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Eda Okur Güner de katılımcılara; sigorta ve reasürans dinamiklerini algılamak ve anlamak, gelecekteki doğal afetlere ve sanayi tesislerimizde doğacak olumsuzluklara dünden daha hazırlıklı olmak konularında bilgi vererek, görüş ve önerilerini paylaştı.

Düzenlenen toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.