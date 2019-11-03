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Silah imal ve ticareti yapan şahıs yakalandı

Gaziantep’te yapılan operasyonda silah imal ve ticareti yapan bir şahıs yakalandı.

Gaziantep'te yapılan operasyonda silah imal ve ticareti yapan bir şahıs yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine ekipleri 2 Kasım 2019 günü 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yapıldı. Yapılan baskında silah imal ve ticareti yaptığı belirlen K.G. isimli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise 3 adet tabanca, 22 adet dolu fişek, çok sayıda tabanca parçaları, 1 adet el matkabı, 1 adet mengene ve 1 adet bıçak ele geçirildi.


K.G. isimli şüpheli şahsa yönelik ise silah imal ve ticaretinden işlem yapılırken şüpheli şahsın yasal işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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