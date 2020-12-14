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Silah kaçakçılığı operasyonu: 7 tabanca ele geçirildi

Gaziantep’in Karşıyaka ile 29 Ekim Mahallelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenleyen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 7 adet gerçek tabanca, çok sayıda tabanca parçası ve namlu açmaya yarayan aparatları ele geçirdi.

Gaziantep'in Karşıyaka ile 29 Ekim Mahallelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenleyen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 7 adet gerçek tabanca, çok sayıda tabanca parçası ve namlu açmaya yarayan aparatları ele geçirdi.


Gaziantep'in Karşıyaka ve 29 Ekim Mahallelerinde silah ticareti yapılan ve kurusıkı silahların gerçek silaha çevrildiğini tespit eden Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 ayrı adrese yapılan operasyonda toplam 7 adet gerçek tabanca, çok sayıda tabanca parçaları ve namlu açmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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