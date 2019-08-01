İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Gaziantep’te kuzeninin dükkanına giden bir kişi, otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

Gaziantep'te kuzeninin dükkanına giden bir kişi, otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.


Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki Ahmet Doğan, Gürsel Sokak'taki sıhhi tesisatçı kuzenini ziyarete geldi. Doğan, bu sırada plakası öğrenilemeyen otomobildeki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun Doğan'ın sol bacağına isabet etti. Yaralanan Doğan, çevredekilerin silah seslerini duyması üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.


Polis, Doğan'ın yaralanmasına neden olan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.