İhlas Haber Ajansı

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Silahli saldırıya uğrayan şahıs hastanede hayatını kaybetti

Gaziantep’te uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Abdullah Cengiz isimli şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'te uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Abdullah Cengiz isimli şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Cengiz (43) ile husumetli olduğu şahıs ya da şahıslar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında husumetli olduğu şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğrayan Abdullah Cengiz, ağır yaralandı.



Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti


Cengiz, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cengiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Abdullah Cengiz'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.



Katil zanlısı yada zanlılarını arama çalışmaları sürüyor


Öte yandan yaşanan olayın ardından katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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