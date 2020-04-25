İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silahlı soygunda 2 tutuklama

Gaziantep’te bir telefon bayisinde silahlı soygun gerçekleştiren 4 şüpheliden 2’si çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te bir telefon bayisinde silahlı soygun gerçekleştiren 4 şüpheliden 2'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.


Olay, Şahinbey ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde bir telefon bayisinden meydana gelmişti. 70 bin TL ve dizüstü bilgisayarı çalan şüphelilerin peşine düşen polisler 500 güvenlik kamerasını inceledikten sonra şahısların izine rastladı. Ekipler, 4 kişi olduğunu belirlediği şahısların eşkal ve kimlik bilgilerinin ardından adreslerini de tespit etti. Gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alınan 4 kişi işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.