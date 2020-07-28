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Şimşek'ten Kurban Bayramı mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Müslümanların bayramını kutladı.


Müslümanlar olarak bir Kurban Bayramına daha ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, mesajında, “Gerek inancımızda gerekse de toplumsal hayatımızda çok önemli yere sahip olan bayramlar, sevinç ve hüzünlerin paylaşıldığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının üst noktaya çıktığı, kırgınlıkların, küskünlüklerin son bulduğu, barışın, kardeşliğin ve huzurun hakim olduğu, yaşlıların, yoksulların, hastaların daha çok hatırlandığı özel günlerdir. Mübarek Kurban Bayramı'nda bu güzel duyguları içselleştirerek toplumun tüm kesimlerine yayılmasını sağlamak birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceği gibi ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine de hizmet edecektir. Her günümüzün bayram olması ancak her anlamda kalkınmış bir ülke olmakla mümkündür. Sanayiciler olarak, ülkemizin daha fazla kalkınması ve daha aydınlık bir gelecek için de daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın gayreti içinde olmaya devam edeceğiz. Tüm sanayicilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlarken, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirerek, dünyanın bir çok bölgesinde akan kan ve göz yaşının sona ermesini diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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