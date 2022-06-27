Simülasyon destekli öğretmen eğitimi çalıştayı gerçekleştirildi

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen, öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki becerilerini geliştirmeyi amaçlayan çalıştaya eğitimciler yoğun ilgi gösterdi.

Örnek bir T. 1002 proje deneyiminin katılımcı eğitmenler ile paylaşıldığı çalıştayın açılış konuşmalarını HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi yaptı.

“Dijital teknolojilerin eğitim süreçlerindeki etkinliği artıyor”

Açılış konuşmasında yapay zeka ve dijitalleşmenin eğitim süreçlerinde etkin kullanımının önemine vurgu yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Dijital teknolojilerin eğitim süreçlerindeki etkinliği artıyor. Bu artış çağın ihtiyaçlarına daha çevik bir biçimde cevap verilmesini sağlıyor. Bu bağlamda, geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin dijital teknolojileri etkin kullanım kapasitesinin güçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Öğretim elemanlarımız tarafından sürdürülen bu proje ve sonuçları, tüm eğitim camiası için örnek teşkil ederek hem ulusal hem de uluslararası çapta katkı sağlayacaktır” dedi.

“Öğretmenlerin kendilerini çağın gereksinimlerine uygun olarak geliştirmeleri gerekir”

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise konuşmasında, öğretmenlerin kendilerini çağın gereksinimlerine uygun olarak yetiştirmeleri ve geliştirmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Öğretmen becerilerinin istenilen gelişimi sağlaması için teorinin yanında uygulama desteğinin de verilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Musa Yıldız, öğretmenlerin, uygulamanın ve meslektaş dayanışmasının az olmasının yanı sıra tek bir sınıf ve öğrenci profili üzerinden mesleki gelişimlerini sağlamak zorunda kalmalarının sınırlılığa yol açtığını dile getirdi. Prof. Dr. Musa Yıldız, bu durumlar nedeniyle simülasyon gibi sanal uygulamaların öğretmen eğitiminde kullanılması gerektiğini ifade etti.

Eğitimciler simülasyonlu eğitimi yakından inceledi

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen çalıştayda Dr. Öğr. Üyesi Özge Kelleci Alkan, ilgili kurum tarafından desteklenen Öğretmen Yetiştirmede Sanal Sınıf Simülasyonlarının Kullanımı projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Sonrasında Dr. Öğretim Üyesi Nuri Can Aksoy moderatörlüğünde her iki üniversitenin öğretim üyeleri, uygulama öğretmenleri ve öğretmen adayları tarafından “Simülasyon Destekli Öğretmen Eğitim Süreci Deneyim Paylaşımı” oturumu ile diğer oturumlar gerçekleştirildi.