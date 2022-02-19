Sınav kaygısı ve motivasyon sorunu yaşayanlara önemli tüyolar

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından Diyarbakır'da düzenlenen ''Sınav Kaygısı ve Motivasyon'' konulu seminerde konuşan Dr. Öğretim Üyesi Klinik Psikolog Mehmet Dinç, sınav kaygısı ve motivasyon sorunu yaşayanlar için önemli tüyolar verdi.

Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Danışmanı Dr. Songül Kalyoncu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile öğrenciler, veliler ve rehber öğretmenler katıldı. HKÜ Dr. Öğretim Üyesi Klinik Psikolog Mehmet Dinç'in konuşmacı olarak katıldığı seminerde öğrenciler için; "Sınav Kaygısı ve Motivasyonu”, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenleri için ise “Çocuklarla Narrative Terapi” konuları işlendi.

''Mücadeleyi bırakmayın''

İlk bölümde öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte sınav motivasyonu ile ilgili önemli açıklamalar yapan Mehmet Dinç, seminerin ikinci bölümünde ise Diyarbakır'da görev yapan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenlerine hitap etti. Öğrencilere seslenen Mehmet Dinç; “Arkadaşlar her konuda son dakikaya kadar mücadele etmeyi bırakmayın. Önümüzdeki süreçte yapılacak olan sınavda son dakikaya kadar elinizden geleni yaparak mücadeleyi sürdürün. Olmayacak, yapamayacağım, başaramayacağım, benden bir şey olmaz, kabiliyetsizim derseniz kaderiniz olur. Yapacağım başaracağım derseniz de kaderiniz olur. Zamanı verimli kullanmak çok önemli. Zaman kadar önemli olan bir diğer kavram ise; bir şeyi gerçekten istemektir. Eğer siz tüm bahanelerden arınarak sınavınıza adapte olur ve bu sınavı gerçekten kazanmayı isterseniz başaran sizler olacaksınız. Evet sınav çok önemli ama kesinlikle dünyanın sonu değil. Eğer sınavınız iyi geçmese bile, bu size asla hedefe ulaşmada engel oluşturmasın. Hedefe ulaşana kadar çabalayın, olumsuz düşüncelerden, olumsuz kişilerden uzak durun ve başarıya odaklanın. Koronavirüs bize çok önemli şeyler kattı. Mesela virüslü ise insanlardan uzak durmamız gerektiğini. Bu örnekteki gibi sınav sürecinde size zarar verecek, heyecansız ve tembel olan arkadaşlarınızdan uzak durmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.