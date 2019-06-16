Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de öğrenciler üniversitelere girmeye hak kazanmak için ter döktü. Bugün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile zorlu sınav maratonu sona erdi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen TYT öncesinde Gaziantep'te, öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Sınav saati öncesinde okulların bahçeleri dolduran öğrenciler, sınav saatinin başlamasının ardından sınıflara girdi. Dışarıda öğrencileri bekleyen veliler ise dua etti, Kuran-ı Kerim okudu. Öğrenciler TYT'nin YKS'den daha kolay olduğunu söyleyen Mehmet Çelik, “ Bu sınav dünkü sınava göre daha iyiydi. Sosyalde biraz zorlandım. Allah'ın izniyle istediğim olacak. Süreyi yetiştirebildik. Süre baya iyiydi, yeterliydi. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünü istiyorum. Allah'ın izniyle gideceğim” dedi.

Heyecan içerisinde okul bahçesinde çocuğunu bekleyen Galip Orak, “ Çocuğum sınava girdi. Bizde beraber sınava girdik. Aylardır stres içerisindeydik. Stres son 3 gün içerisinde daha da hat safhaya ulaştı. İmkanım olsa çocuğumu sınava sokmazdım. Çocuğum dünkü sınavın daha zor bugün sınavında daha kolay ve rahat olduğunu söyledi. Yapısal sisteme itirazım var. Sistem hoşumuza gitmiyor. Ailelerde öğrencilerle beraber sınava giriyor. Üniversite mezunlarının boşta kalmasına neden olan bu sistem hiç de hoş değil” ifadelerini kullandı.

Hukuk okumak istediğini ifade eden Şevval Özalp, “Dün daha zordu. Bugün süre sıkıntısı olmadığı için daha iyiydi. En azından kontrol etme şansımız oldu. Edebiyat bölümünü zorlamışlar ama matematik iyiydi. Edebiyat daha zordu bence” diye konuştu.