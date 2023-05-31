Sınava girecek öğrencilere hediye verdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Liselere Giriş Sınavı'na girecek Irmak Melek Ürün ile Halil İbrahim Ataoğlu'nu evlerinde ziyaret etti. Sınava girecek öğrencilere hediye veren Başkan Fadıloğlu, tavsiyelerde bulunarak, "Allah emeklerini zayi etmesin, gönüllerindekini haklarında hayırlı eylesin” dedi.

Her sınav öncesi öğrencilere yönelik moral ziyaretleri gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi Karacaoğlan Mahallesinde ikamet eden Irmak Melek Ürün ile Halil İbrahim Ataoğlu'nun misafiri oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen, sordukları soruları yanıtlayan Başkan Fadıloğlu, öğrencilerin aile üyeleriyle de uzun süre sohbet etti.

Tüm öğrencilere başarı diledi

Ürün ailesinin evinde açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben, şimdiden tebrik ediyorum Irmak kızımızı. Tabii o zaten düzenli ders çalışan bir talebe. İnşallah gönlündekini de Rabbim nasip etsin. Ama her zaman söylediğimizi burada da söylemek istiyorum. Öncelikle iyi insan olmak vazifemiz var. Diğer taraftan da Irmak kızımızın gönlündeki fen lisesini Rabbim ona kısmet etsin diye dua edeceğiz. Vatana millete hayırlı evlatlar olmasını diliyoruz. Bizim gençlik kütüphanelerimize devam ediyor. Hocalarımızdan aldığımız bilgiye göre de çok sistematik ders çalışan bir talebemiz, hedefini de tutturacak. Ondan sonraki süreçte de vatana, millete hayırlı bir birey olması için bizler de dua ediyoruz. Allah emeklerini zayi etmesin. Gireceği bu sınavda da başarılar diliyorum. Sınav öncesi hem bir moral ziyareti olsun hem bir selam verelim istedik. Ben kızımızın şahsında annemize, babamıza, kız kardeşine de teşekkür ediyorum. Irmak'ın şahsında da tüm LGS'ye girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah; emeklerini zayi etmesin, gönüllerindekini haklarında hayırlı eylesin” ifadelerini kullandı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Irmak Melek Ürün, “Bu hafta sonu olacak LGS'ye hazırlanıyorum. 3 yıldır Karacaoğlan Gençlik Kütüphanesi'nde ders çalışmaktayım. Kütüphanenin imkanlarından yararlanıyorum. Sınav öncesi Başkanımız, başarılar dilemek için beni ziyarete geldi. Başkanımıza, çok teşekkür ediyorum” diye konuştu