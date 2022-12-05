Sınava hazırlanan öğrencilere TYT eğitim seti

sınıf öğrencilerine üniversiteye hazırlık TYT eğitim seti desteğinde bulundu.

Şahinbey Belediyesi lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan 8. ve 12.sınıf öğrencilerine hazırlık deneme sınav seti dağıtımı yapıyor. Başkan Mehmet Tahmazoğlu Kurbanbaba Sosyal Tesisi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet ederek öğrencilere TYT-AYT ve LGS eğitim seti hediye etti. Şahinbey Belediyesi bugüne kadar lise ve ortaokul öğrencilerine 278.215 Adet ( TYT-LGS ) hazırlık kitabı, 2.403.760 adet yaprak testi dağıtıyor

"Dokuz ilçe arasında birinciyiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere desteklerinin devam edeceğini belirterek, “Liseye ve Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan tüm öğrencilerimize soru bankaları ve deneme kitapçıkları dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Amacımız çocuklarımızın eğitimdeki başarı oranını daha da yukarıya taşımak. Tüm 12'nci ve 8'nci sınıf öğrencilerine kitap dağıtımına başladık. Ortaokul ve lise öğrencilerimize deneme sınavları yapıp 8'nci sınıf öğrencilerimize soru bankaları dağıtacağız. Lise öğrencilerimiz içinde 10 setten oluşan kitaplarla onları TYT VE AYT'ye hazırlanmalarına destek oluyoruz. Şahinbey, Gaziantep'in dokuz ilçesi arasında şu anda birinci sırada. İnşallah bu başarıyı her yıl devam ettirmek istiyoruz. Bu çalışmalarımızda bizlere destek olan okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, çocuklarımıza başarılı bir eğitim yılı diliyorum” dedi.