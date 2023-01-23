Sınavı geçen 151 öğrenci kutsal topraklara uğurlandı

Gaziantep'te düzenlenen Umre ödüllü sınavda dereceye giren 151 öğrenci umreye uğurlandı.

Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey İlçesinde öğrenim gören lise öğrencilerine "Temel Dini Bilgiler Kitabı" kitabı dağıtılarak "Bilgi Yarışması" düzenlendi. Sınava tabi tutulan öğrencilerden dereceye giren 151 lise öğrencisi Şahinbey Belediyesi tarafından umre ile ödüllendirildi. İbadet bilinci ve umre ibadeti, Mekke ve Medine bölümleri, umrenin nasıl yapılacağı ve yolculuk hazırlıkları konularındaki sunumlarla öğrenciler bilgilendirildi. Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep Müftülüğü öğrencilere çanta, kitap seti, umre malzemeleri ile çeşitli hediyeler takdim edildikten sonra Umre vazifelerini tamamlamak üzere aileleriyle birlikte sevinç ve gözyaşlarıyla umreye uğurlandı.

"Evlatlarımızı bu mukaddes yolculuğa uğurlamak için toplandık"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu genç yaşta Umreye gitmenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, “Evlatlarımızı bu mukaddes yolculuğa uğurlamak için toplandık. Şahinbey Belediyesi olarak 7 yıl öne başlattığımız bu proje dinimizin ilk emri olan ‘oku' emrini yerine getirmek için çocuklarımıza düzenli olarak kitap dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Şuana kadar 14 milyon 300 bin kitap dağıtımı gerçekleştirerek rekor kırdık. Her yıl Kasım ve Aralık aylarında müftülüğümüz ve diyanet işleri başkanlığımızla istişare ederek, Peygamber Efendimizin Hayatı, İlmihal, 40 Hadis ve benzeri kitaplar dağıtarak yarışmalar düzenliyoruz. Tüm lise öğrencilerimiz katılıyor, öğrenci sayımıza göre her liseden 1,2,3 öğrenci alarak bugün inşallah 170'e yakın öğrenci ve hocamızı Peygamber Efendimizin makamına uğurluyoruz. Mekke'de ibadetlerini yapıp ülkemize ve hepimize dua edeceklerdir” diye konuştu.

Tahmazoğlu'na teşekkür

Genç yaşta kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşayan 17 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi Muhammed Enes Kaçar, “Hazırlık sürecinde sınava gireceğim kitabı bir defa okuyarak ezberledim. Daha sonra sınav olduk sınav sürecinde de çok heyecanlıydım şükürler olsun kazandım. Namaz kıldıktan sonra Medine'ye gideceğiz ardından Mekke'ye gideceğiz. Bu proje beni çok heyecanlandırıyor. Genç yaşımda umre heyecanını yaşadığım için çok mutluyum Allah gitmeyenlere de nasip etsin. Bizlere bu güzel imkanı veren Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Umreye gidecek olan Muhammed Enes Kaçar'ın annesi Ayşe Kaçar ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sayesinde çocuklarının Umreye gideceğini belirterek, “Çok güzel bir duygu her annenin babanın yaşayabileceği bir heyecan değil bu, umreye gitmek herkesin elinde değil. Allah razı olsun Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ndan bize bu güzel imkanı verdi oğlum umreye gidiyor. Oğlum genç yaşında umreye gidiyor çok güzel bir duygu” dedi.

Umre ödüllü yarışmada dereceye giren ve kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 18 yaşındaki 11. Sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Özbek, “3 haftalık bir zamanımız vardı biz çalışmaya başladığımız da, ilk iki haftada kitabı bitirdik, son hafta ise tekrar ettik. Çok mutluyum bir o kadar da heyecanlıyım Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum”

Kutsal topraklara ulaşarak umre ibadetini yerine getirmeye başlayan öğrenci ve velileri, Kabe'yi tavaf ederek, bol bol dua etti.