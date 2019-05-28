Sindirim sistemi kanserlerinden kurtulmak mümkün

Dr. Selçuk Arslan, sindirim sistemi kanserleri konusunda bilgi verdi.

Sindirim sistemi kanserleri hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Arslan, sindirim sistemindeki rahatsızlıkların en çok mide, barsak, safra kesesi gibi organlardan kaynaklandığını ifade etti. Kanser hastalığından erken tanı sonucunda kolayca kurtulmanın mümkün olduğunu ifade eden Arslan, "İnsan anatomisinde sindirim sistemi, ağızdan başlar ve karın boşluğunda yer alan organlardan ve anüsten oluşur. Bu boşlukta karaciğer, safra kesesi, mide, dalak, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar yer alır. Bu organlarda görülen kanserlerde erken tanı çok önemlidir ve tedavileri mümkündür” dedi.

Hastaların tedavi olma konusunda çekingen davrandığını söyleyen Arslan, "Toplumumuzda ne yazık ki kanser hastalıkları hala ölümcül hastalıklar olarak zihinlerde yer edinmiş durumda ve hastalar tedavi olmaktan çekiniyorlar. Hatta bıçak değerse hastalığın yayılacağı ve ölümcül sürecin çok hızlanacağı gibi yanlış düşüncelere sahipler. Aslında kanser hastaları bu düşünceler yüzünden hayatlarını kaybediyorlar. Kolayca tanı koyup tedaviyi uygulamak mümkünken, yanlış yollarla zaman kaybediyorlar. Ne yazık ki kanser hastalığı suiistimale çok açık olan bir hastalıktır. Aktarlar, bitkiler gibi çeşitli diğer suiistimal araçları bu konuda hasta ve hasta yakınları tarafından çok kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Hastalıkta erken tanının çok önemli olduğunu vurgulayan Arslan, “Biz tüm sindirim sistemi kanserlerinin erken tanı konulmasıyla ve doğru tedaviyle insan hayatından çıkıp gittiğini ve normal hayatlarını sürdürdüklerini biliyoruz. Kabaca hepsinin herkeste olabilen belirtileri mevcuttur. Bunlar iştahsızlık, kilo kaybı, hazımsızlık, karında şişkinlik, büyük tuvalette kanama gibi tüm sağlıklı insanlarda zaman zaman olabilen hastalıklardır. İnternet'teki bilgi kirliliğinden etkilenerek, kendilerine ‘Ben kanser oldum' teşhisi koymak doğru değildir. Bizim sizlerden istediğimiz bu gibi durumlarda hemen dahiliye, gastroenteroloji veya genel cerrahi uzmanına başvurmanızdır. Ondan sonrasının karşılıklı güven ve sevgi zemininde birlikte, kolayca aşacağımız süreçler olduğunu göreceksiniz” diye konuştu.