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Sınır birliklerine komando ve malzeme sevkiyatı

GAZİANTEP(İHA) – Türkiye’nin farklı birliklerinden Hatay’da sınır noktalarında görevlendirilmek üzere takviye olarak komando ve malzeme sevkiyatı başladı.

GAZİANTEP(İHA) – Türkiye'nin farklı birliklerinden Hatay'da sınır noktalarında görevlendirilmek üzere takviye olarak komando ve malzeme sevkiyatı başladı.



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye sınırına yakın bölgelerine sevk edilmek üzere zırhlı araçlar, komando ve tırlar ile malzeme taşıyıcı olmak üzere toplamda 10 araçlık konvoy İslahiye ilçesinden geçiş yaptı. Reyhanlı Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yapacağı öğrenilen konvoy geniş güvenlik eşliğinde Kırıkhan'a doğru yoluna devam etti.

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