Sınır kapısında 3 bin 700 hap geçirildi

Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren bir araçta yapılan aramada, 3 bin 700 adet captagon hap ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren bir aracı durdurdu. Aracın gizli bölmelerinde yapılan aramada 3 bin 700 adet 624 gram captagon ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.