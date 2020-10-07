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Sınır kapısında fıçı içerisinde tereyağı ele geçirildi

Gaziantep Karkamış Gümrük Kapısı’nda, Suriye’den Türkiye’ye giren araçta yapılan aramada 300 kilo tereyağı ile 320 paket sigara ele geçirildi.

Gaziantep Karkamış Gümrük Kapısı'nda, Suriye'den Türkiye'ye giren araçta yapılan aramada 300 kilo tereyağı ile 320 paket sigara ele geçirildi.


Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir aracı durduruldu. Araçta yapılan aramada, mazot fıçılarının içerisinde toplam 300 kilo tereyağı (sıvı halde) ve 320 paket sigara bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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