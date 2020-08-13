Sınır kapısında telefon ile sigara ele geçirildi

Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giren bir araçta yapılan aramada 36 adet akıllı telefon ve 340 paket sigara ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yurda kaçak sokulmak istenen 36 adet akıllı telefon ve 340 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.