Sınır ötesindeki Suriyelilere yardım eli

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından Suriye'nin El-Bab kırsalındaki Bzaa ve Kabbasin bölgelerindeki kamplarda yaşayan Suriyelilere yardım yapıldı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği mazlumların umudu olmayı ve yetimlerin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Yedi Başak Derneği bağışçılarının emanet ettiği zekat, fitre ve sadakalar Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile koordineli olarak yapılan çalışma ile Suriye'deki yetimlere ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen El-Bab kırsalındaki Bzaa ve Kabbasin bölgesinde dağınık kamplarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan yetimler ve mağdur ailelere gıda kolisi ve hijyen paketi ile bağışçıların gönderdiği zekat, fitre ve sadakalar teslim edildi. Ayrıca yardım çalışması yapılan bölgelerde 600 kişilik iftar sofrası kuruldu. Bzaa bölgesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde verilen 600 kişilik iftara ailesini savaşta kaybeden yetim çocuklar ve mağdur aileler katıldı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, 15 ülkede mazlum kalplere dokunmaya devam ettiklerini belirterek, Türk halkının emanetlerini ulaştırmak üzere AFAD ile koordineli olarak Suriye'nin El-Bab bölgesinde bulunduklarını aktardı. Bulut, “Suriye'de savaşın mağduru olan, yokluk içinde harabelerde yaşamak zorunda bırakılan yetimler ve mazlumların acılarına ortak olduk, Ramazan ayında soframızı paylaştık. Gıda ve insani ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yardımseverlerimizin desteği ile katkıda bulunduk. Bağışçılarımızın bizlere emanet ettiği zekat, fitre ve sadakaları bizzat ulaştırdık. Yardım ulaştırdığımız aileler ve yetimler Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ettiler. Bu vesile ile bizler de mazlum kalplere dokunan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.