Sınır ötesine 3 tır yardım malzemesi dualarla gönderildi

Suriye'deki iç savaş nedeniyle zorlu kış koşullarında yaşayan ailelere 3 tır yardım malzemesi dualarla gönderildi.

Yedi Başak, Suriye'de terörden arındırılmış bölgelerdeki çadırlarda kışı zorlu koşullarda geçiren mazlumlara yardım elini uzatmak için yardım çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında, soğuk kış aylarında çadırlarda sağlıksız koşullarda yaşayan mazlumlara ulaştırılmak üzere yardımseverlerin destekleri ile yakacak kömür, gıda ve giysilerin bulunduğu 3 yardım tırı Gaziantep'ten yola çıktı.

Yardım tırlarının Suriye'ye hareketi sırasında açıklamalarda bulunan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, “Yaklaşık 10 yıldır devam eden Suriye iç savaşında 13 milyona yakın insan (yerlerinden oldu)mağdur olarak muhacir oldu. Bunun 4 buçuk milyonu da kendi ülkesinde muhacir konumuna düştü. Bunlar bu soğuk kış günlerinde çadırlarda ve briket evlerde yaşamaya çalışıyorlar. Bizler Yedi Başak olarak kış yardımları kapsamında şu anda Suriye'deki sivil insanlara, 10 bin kişinin yararlanacağı 3 tır malzeme yardımında bulunuyoruz. Bu yardım tırları, İdlib bölgesindeki mağdurlara ulaştırılacak. Bu sayede kışı sıcak geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Suriye'deki zorlu yaşama kayıtsız kalamadıklarını ifade eden Bulut, “Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor. 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.'' Gelişen teknoloji ve iletişim araçlarıyla dünyanın bir köy haline geldiği günümüzde hemen yanımızda komşumuz Suriye'de yaşanan bu olaylara duyarsız kalamazdık. inancımızın ve medeniyetimizin bize yüklemiş olduğu mesuliyet duygusu ile hareket ederek bugün Suriye'deki mazlum insanlar için bu yardım tırlarını gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mustafa Bulut, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak geçtiğimiz günlerde 8 tırdan oluşan kömür yardımını ve ayrıca atkı, bere, eldiven, çizme, kazaktan oluşan kışlık giyim setini Suriyeli mazlumlara ulaştırdıklarını söyledi.