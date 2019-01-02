İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sınıra askeri sevkıyat devam ediyor

PKK/YPG terör örgütünün kontrolü altında olan Münbiç’e yönelik muhtemel operasyon hazırlıkları kapsamında sınıra askeri sevkıyat gün boyunca devam etti.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolü altında olan Münbiç'e yönelik muhtemel operasyon hazırlıkları kapsamında sınıra askeri sevkıyat gün boyunca devam etti.


Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan zırhlı araç taşıyıcıları Gaziantep ve Şanlıurfa illerine ulaşmaya devam ediyor. Operasyon hazırlığı kapsamında zırhlı araç taşıyan yaklaşık 7 araçlık askeri konvoy Gaziantep-Şanlıurfa otoyolundan geçerek Şanlıurfa'ya gitti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.