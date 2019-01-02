Sınıra askeri sevkıyat devam ediyor

PKK/YPG terör örgütünün kontrolü altında olan Münbiç’e yönelik muhtemel operasyon hazırlıkları kapsamında sınıra askeri sevkıyat gün boyunca devam etti.
PKK/YPG terör örgütünün kontrolü altında olan Münbiç'e yönelik muhtemel operasyon hazırlıkları kapsamında sınıra askeri sevkıyat gün boyunca devam etti.
Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan zırhlı araç taşıyıcıları Gaziantep ve Şanlıurfa illerine ulaşmaya devam ediyor. Operasyon hazırlığı kapsamında zırhlı araç taşıyan yaklaşık 7 araçlık askeri konvoy Gaziantep-Şanlıurfa otoyolundan geçerek Şanlıurfa'ya gitti.