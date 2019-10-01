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Sınırda devriye atan askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı

Suriye sınırında devriye atan askeri araç şarampole devrildi.

2 asker yaralandı


Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde Suriye sıırı bölgesinde devriye atan askeri araç şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 asker (er) hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askerler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gaziantep kent merkezindeki Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi


Yaralı askerlerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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