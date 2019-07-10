Sınırın sıfır noktasında bilinen tarihin akışını değiştirecek kazı

8 yıldır yürütülen ve güvenlik nedeniyle ara verilen kazılarda, Hitit dönemine ait saraylar ve mühür gibi eserler gün ışığına çıkarılıyor.

Suriye sınırına sıfır noktadaki dünyanın önemli antik kentlerinden Karkamış'ta Türk-İtalyan ekip tarafından yürütülen kazı çalışmalarında rastlanan tarihi bulgular Gaziantep'te düzenlenen toplantı ile kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda kazı çalışmalarının yapıldığı bölgede oluşturulan Arkeopark'ın da tanıtımı yapıldı.

Kazıda çıkan saraylar ve mühürler

Dünyanın en önemli arkeolojik kentlerinden biri olan Karkamış'ta 8 yıldır süren ve 2018 yılında güvenlik gerekçesiyle ara verilen kazıların bu yılki çalışmaları Türk-İtalyan ortaklığındaki ekip tarafından tamamlandı. Kazı çalışmalarında Karkamış Antik Kenti'nin milattan önce 2 bin yılında Anadolu'da ve Mezopotamya'da hüküm süren Hitit'lerin önemli kentlerinden olduğu belirlendi. Çalışmalar sonucunda, MÖ 13'üncü yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun bir eyalet krallığı başkenti işlevini yerine getiren Karkamış'ta iki saray keşfedildi. Bulunan onlarca mühür baskısı ile Hitit sarayı hakkında emsalsiz detaylara ulaşıldı. Ayrıca Demir Çağı'ndan olağanüstü eserler, mezarlar ve mühürler ortaya çıkarıldı.

"Bütün dünyanın gözü Karkamış'ta"

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kazı çalışmalarında çıkarılan eserlerin bilinen dünya tarihini değiştirecek bulgular olduğunu belirtti. Tüm dünyanın gözünün Karkamış Antik Kent'e çevrildiğini belirten Şahin, "Karkamış arkeolojik kazılarının sekizinci sezonunun bilimsel sonuçlarını sunmak üzere burada buluştuk. Kazı başkanı Nicol Marchettı ve Hasan Peker tarafından yürütülen Türk-İtalyan projesinde son 8 yıldır çok yoğun çalıştılar ve bulunan eserler ve sonuçlarını anlatacaklar. Karkamış Türkiye'de, Akdeniz'deki en önemli arkeolojik merkezlerden biridir. Dünyanın ilgisini çekerek yatırım ve kalkınma getirecek kentin bölgemizde bulunması bizim için bulunmaz bir fırsattır. Bu fırsatı gerçeğe dönüştürmek için aynı zamanda vizyona sahip olmak gerekmektedir. Karkamış Antik Kenti kazı çalışmalarında gelinen son noktada emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. En büyük zenginliğimiz olan kültürel mirasımızın sonucunu aldık. Geçen hafta Japonya'daydım, herkes bu bölgeyi konuşuyor. Karkamış Antik Kenti kazı çalışmalarında ortaya çıkacak eserlerin arkeoloji tarihini, dünya tarihini değiştireceğini konuşuyor, bizlere, buradan çıkan çıktıları yakından takip ettiklerini söylediler. Bütün dünyanın gözü bu noktada” dedi.

“450-500 milyon TL destek sağlandı”

Şahin, kazı çalışmasına 2 ayda 450-500 milyon TL destek sağlandığının altını çizerek, “Zeugma Antik Kenti'ne yönelik yapılan kazı çalışmalarında olduğu gibi SANKO Holding, Karkamış Antik Kent çalışmalarında kültürel mirasımıza sahip çıkarak çalışmalara sponsor oldu, birlikte çalışma sonucunda Gaziantep modeli oluşmuştur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yalnızca 2 ay içerisinde kazı çalışmalarının daha güvenli yapılabilmesi amacıyla 450-500 milyon TL destek sağladı. Bölgedeki çalışmaları çok önemsiyoruz. Belediye olarak şehirdeki 5 antik kentindeki kültürel mirasa sonuna kadar sahip çakacağız” şeklinde konuştu.

“Ana hedef kültürel ve ekonomik kalkınma”

Karkamış Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicol Marchetti ise şehrin fiziksel özellikleri hakkında bilgi vererek, “Çalışmalarda güzel sonuçlar aldık. Karkamış Antik Kenti, Geç Hitit Dönemi'ne ait Suriye Bölgesi'nin en büyük merkezlerinden biri. Büyükşehir Belediyesi ve SANKO'nun yürütülen çalışmalarda büyük destekleri var. Ayrıca diğer belediyelerimizin de destekleri için çok teşekkür ediyorum. Ana hedef kültürel ve ekonomik kalkınma. Gaziantep'te büyük bir sistem var. Yesemek, Zeugma, Karkamış, Rumkale, Tilmen Höyük inanılmaz zengin bir sistem. Gaziantep'in kültürel mirası, bence Güneydoğu'da yüzde yüz duyuldu. Bu ortaklı vizyonla devam edeceğiz” diye konuştu.

Kazı sponsoru SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu da şehrin ekonomisine ve kültürüne katkı sağlamak için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, kültürel faaliyetlere üniversite olarak çok büyük önem verdiklerini belirterek, gereken desteği vereceklerini söyledi.

Öte yandan, kazı alanında oluşturulan Arkeopark'ın ön açılışının 13 Temmuz Cumartesi günü yapılacağı duyuruldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan Peker ile Bolonya Üniversitesinden Karkamış Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicol Marchetti, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.