Şirehan'da yılbaşı hazırlıkları tamamlandı

2022'yi konukları ile beraber büyük sürprizlerle ve harika bir eğlence programı ile karşılayacak olan Şirehan Otelde misafirleri ise zengin ve özenle hazırlanmış menü bekliyor

Şirehan Otel, yeni yıla sevdikleri ile huzur ve eğlence dolu bir mekanda girmek isteyenler için zengin bir program hazırladı. Buram buram tarih kokan bir yapıya sahip olan Şirehan'da yılbaşı gecesinde Grup Armoni sahne alacak. Türkiye'nin en büyük kervansaray oteli olan Şirehan Otel'de yeni yıla girecek olanları, başta Gaziantep mutfağı olmak üzere, farklı mutfaklardan oluşan zengin bir menü bekliyor.

Beş yıldızlı yılbaşı gecesi

2022 Yılına sayılı günler kalırken, Şirehan Otel Satış Pazarlama Müdürü Gizem Pektaş yılbaşı gecesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Pektaş, “Tarihin, konforun ve lezzetin adresi olan Şirehan Otel olarak, sevdikleri ile huzur, lezzet ve eğlence dolu bir mekanda yeni yıla merhaba demek isteyenler için zengin bir program hazırladık. Misafirlerimizin unutamayacakları, güzel bir gece geçirmeleri için her türlü ayrıntı düşünülerek hazırlanan programımızda yılbaşı ertesi açık büfe kahvaltı da yer alıyor” diye konuştu.