Sırtlan zannedilen yavruların sansar olduğu anlaşıldı

Şanlıurfa'da yol çalışması esnasında enkaz altından kurtarılarak Gaziantep'e getirilen ve sırtlan zannedilen 3 yavrunun sansar olduğu belirlenirken, yavru hayvanların hayata tutulabilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Şanlıurfa'da enkaz altından kurtarılan ve Şarkıcı Yazar Ömür Gedik'in sosyal medya hesabından paylaştığı 3 yavru, Gaziantep'te koruma altına alındı. Sırtlan zannedilen yavruların sansar olduğu belirlendi. 15 günlük olduğu tespit edilen hayvanlar, getirildikleri Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde uygulanan özel ve yoğun bakım ile hayatta tutulmaya çalışılıyor. Hayvanat bahçesi görevlileri tarafından süt ile beslenen sansar yavruları, üşümemeleri için kuvöz içinde çocuk bezine sarılarak korunuyor.

Günde en az 5-6 kez beslenen yavrular ile ilgili bilgi veren Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Orman ve Su İşleri Müdürlüğünden bizi aradılar ve 3 yavru sansarın Şanlıurfa'da enkaz altından çıkarıldığını ve bize getirileceğini söyledi. Onay vermemizin ardından 3 yavruyu buraya naklettiler. Hızlı bir şekilde biz de onları yoğun bakım ünitesinde bakıma aldık. Günde 5-6 defa özel gıdalarla beslemeye başladık. Şu anda durumları iyi. Kendi yaşamlarını idame edebilir duruma geldiklerinde doğaya bırakacağız. Bir haftadan bu yana kendilerini burada misafir ediyoruz” dedi. Özsöyler, yavru sansarların kendi ayakları üzerinde durabilmesi için ortalama 1-1,5 ay daha beslenmeye ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Özsöyler, hayvanat bahçesinin yaban hayvanları konusunda önemli hizmetler verdiğini, özellikle kanadı veya ayağı kırık kartallar, şahinler, leylekler, flamingolar, kedi köpek gibi hayvanlara gerekli bakım ve tedavinin yapıldığını söyledi.