Şizofreni hastalarına destek

Gaziantep Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği yöneticileri Gaziantep Yardım Vakfı'nı ziyaret ederek, Başkan Ömer Cıncıkcı'ya teşekkür plaketi verdi.

Gaziantep Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği Başkanı Serpil Acıoğlu ve dernek yöneticileri, derneğin ofis ihtiyacını karşılayan Gaziantep Yardım Vakfı'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Acıoğlu, şizofreni hastaları ve yakınlarına hizmet vermek için kurulan derneğin Gaziantep Yardım Vakfı'na ait ofiste faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, vakıf yöneticilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Acıoğlu, ziyaret sırasında derneğin çalışmalarını ve şizofreni hastalarının yaşadığı sorunları da anlattı. Şizofreni hastalarının toplumdan gizlendiğine dikkat çeken Acıoğlu, "Toplumda şizofreni hastaları ile ilgili yanlış bir algı var. Sanki hepsi her an şiddete meyilliymiş gibi düşünüyorlar. Bu çok yanlış. Eğer hasta ve hasta yakını bilinçli olursa, hasta ilaçlarını kullanırsa, normal insanlar gibi hayatlarını devam ettirirler. Ancak toplumdaki yanlış algılar yüzünden hastalar dışlanıyor" dedi. Acıoğlu, bilinçsiz hasta yakınlarının hastaları gizlediğini, toplum içine çıkarmadığını da vurgulayarak, "Toplumda çok fazla şizofreni hastası var. Elimizde net bir rakam yok. Ancak, hastalığın görülme sıklığına baktığımızda Gaziantep nüfusuna göre 8 bin civarında şizofreni hastasının olduğu tahmin ediliyor. Maalesef bilinçsiz hasta yakınları, hastaları toplumdan gizliyorlar. Eğitim seviyesi de fark etmiyor. Zenginler de hastasını saklıyor, dar gelirliler de. Hastalarını eve kapatanlar, oturduğu yerden başka yere taşınanlar da oluyor.Hastalıkla nasıl mücadele edeceklerini bilmedikleri için yanlış yapıyorlar. Hastalıkla başa çıkamayınca utanıyorlar, dışlanıyorlar, çok yıpratıcı bir hastalık" ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Acıoğlu, son yıllarda toplum ruh sağlığı merkezlerinin kurulması ile birlikte hastaların tedavisi ile ilgili imkanların geliştiğini ancak yine de hastanelerdeki psikiyatri kliniklerinde yatak sıkıntısı çekildiğini sözlerine ekledi.

Gaziantep Yardım Vakfı Başkanı Ömer Cıncıkcı da ziyaretlerinden dolayı Şizofreni Hastaları ve Yakınları Derneği yöneticilerine teşekkür etti. Cıncıkcı, Gaziantep Yardım Vakfı olarak ihtiyaç sahiplerine her zaman yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Ziyaretin sonunda Dernek yöneticileri, Ömer Cıncıkcı'ya şizofreni hastalarına yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.