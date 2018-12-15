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Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde tüten sobanın dumanından zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldıEdinilen bilgiye göre Nizip ilçesinde yaşayan Selma K(61) ve Mehmet K(73), akşam saatlerinde sobayı yakarak, yattı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tüten sobanın dumanından zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı


Edinilen bilgiye göre Nizip ilçesinde yaşayan Selma K(61) ve Mehmet K(73), akşam saatlerinde sobayı yakarak, yattı. Gece yarısı uyanan Selma K, yoğun duman nedeniyle güçlükle komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkarılan Selma K ve Mehmet K, ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalede hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen çiftin, tedavisi sürüyor.


Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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