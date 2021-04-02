Sobayı yakarak uyudu bir daha uyanamadı

Gaziantep'te, yalnız yaşadığı evde sobayı yaktıktan sonra uykuya dalan kişi, bir daha uyanamadı. Gencin cansız bedeni, sabah kapıyı kırarak eve giren yakınları tarafından bulundu.

Olay, Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir evde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Hüseyin Y. (30), gece uyumadan önce ısınmak için sobayı yaktı. Genç adam, sobayı yatıktan sonra uyudu. Yakınları genç adamdan uzun süre haber alamadı. Bunun üzerine kapıyı kırarak eve giren yakınları, Hüseyin Y.'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Hüseyin Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze adli tıpta yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan Hüseyin Y.'nin yakınları gözyaşı dökerek feryat etti. Cenazenin Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Tosunlu Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

İlk değerlendirmelere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen genç adamın kesin ölüm nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.