İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Soğuk havalar dondurdu kar sevindirdi

Yaklaşık bir haftadır dondurucu soğukların yaşandığı Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde yağan kar sevindirdi.

Yaklaşık bir haftadır dondurucu soğukların yaşandığı Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yağan kar sevindirdi.


Yaklaşık bir haftadır mevsim normallerinin altında seyir eden hava sıcaklıkları nedeniyle dondurucu soğukların yaşandığı Yavuzeli ilçesinde saçaklarda buz sarkıtları oluşurken, yollardaki su birikintileri dondu. İnsanların sokakta ateş yakarak ısınmaya çalıştığı ilçede -10 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle hayvanlar yiyecek ve içecek bulmakta zorlandı.


Dondurucu soğuklar, Çarşamba günü başlayan kar yağışı ile yumuşadı. Yağan kar nedeniyle okulların tatil olduğu ilçede çocuklar, karda oynamanın keyfini sürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.