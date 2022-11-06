Soğuk havaların şifa deposu: Menengiç kahvesi

Güneydoğu'nun hemen her kentinde bilinen ve kahve kültürünün vazgeçilmezi olan menengiç kahvesi, sağlığa faydaları nedeniyle kış aylarında da yoğun olarak tüketiliyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi Güneydoğu illerinin tamamında bilinen ve tüketilen menengiç kahvesi, yöreye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından Türkiye'nin ve dünyanın dört köşesinde de tanınmaya başladı. Kendine özgü aroması, tadı, rengi ve kokusuyla herkesi cezbeden menengiç, sağlığa faydası nedeniyle dört mevsim tüketiliyor. Soğuk algınlığı, grip, astım gibi hastalıkların tedavisinden, zayıflamaya kadar insan sağlığında faydası olduğu bilinen ve önerilen menengiç kahvesi, içerisinde kafein bulunmaması nedeniyle yoğun olarak tercih ediliyor. Türkiye'nin farklı illerinden ve dünyanın farklı şehirlerinden yöreye gelen insanlar da, tarihi, kültürel yerleri gezisinde menengiç kahvesini tanıma ve lezzetine bakma fırsatı buluyor. İlginç aroma ve lezzetini tadanlar ise bu kahveyi gittikleri yerlerde tanıtıyor.

Van'dan Gastronominin başkenti Gaziantep'e gelen Fatma Narin, “Menengiç kahvesini hep duyuyoruz her zaman tavsiye edilen meşhur kahve, Antep'e gelince tercih edelim istedik. Lezzetli ve güzel” dedi.

Tarihi Kaleoğlu mağarasında menengiç kahvesi yapan Yakup Mermer, menengiç kahvesinin birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, “Yaklaşık 10-12 yıldır turizm işindeyim. Gaziantep'e özgü menengiç kahvesi yapıyoruz. Menengiç kahvesi Gaziantep'e özgü bir kahve aynı zamanda, mideye, cilde, boğaza sağlığa çok iyi geliyor. Dünya'nın her yerinden akın akın turistlerimiz geliyor. Menengiç kahvesi en çok kış aylarında tüketilen sıcak içeceklerimizden bir tanesidir. Süt ile yapılıyor fıstığın yabani hali aşılandığı zaman Antep fıstığı oluyor. Antep yöresinde biz buna çitlembik diyoruz. Kavrulmuş haliyle çerezi de var” diye konuştu.

“Fiyatta artış olmasına rağmen rağbet görüyor”

Kahve ve Baharat satışı yapan Celalettin Demirkurt, “İnsanların şu a da en çok tüketmiş olduğu Türk kahvesinin yanı sıra Osmanlı, dibek ve menengiç kahvesidir. Kış aylarında daha çok tüketilen menengiç kahvesidir ve rağbet görüyor. Fiyat olarak ise geçen yıl 70 TL'ydi, bu yıl 90 TL onun 90 TL olması insanları fazla etkilemiyor. Fiyat artışı çok yüksek değil, Türk kahvesi çok artış gördü geçen yıl 50 TL'ydi, bu yıl ise 150 TL oldu. Fiyatta artış olmasına rağmen rağbet görüyor. Kahve içiminde kimsenin eksikliği yok ama en çok tüketilen menengiç kahvesi oluyor. Kış aylarında hem faydalı, menengiç kahvesinin 2 çeşit var sıvısı ve toz hali, insanlar bu yüzden menengiç kahvesinin tüketimini yapıyorlar. İnsanlara en çok tavsiye ettiğimiz sıvı olanını almaları, çünkü sıvı olan menengiç kahvesi yağlı olduğundan dolayı faydası daha çoktur, boğazdaki ağrı ve şişkinliklerine çok etkisi var” ifadelerini kullandı.

Menengiç nedir?

Nisan-Haziran ayları arasında, yeşilimsi renkte çiçekler açan, 2-6 metre yüksekliğinde, kışın yaprağını döken ağaçlardır. Çitlembik olarak da bilinir. Meyveleri önce kırmızımsı olup, daha sonra kahverengiye döner. Ağacın dallarına yapılan yaralamalarla yahut da kendiliğinden sızmayla sakız elde edilir. Bu sakız, bal kıvamında, sarımsı veya grimsi renkli ve hoş kokulu olup menengiç sakızı adını alır. Batı Anadolu'da yabani menengiçleri aşılamak suretiyle Antepfıstığı elde edilmektedir. Gaziantep bölgesinde meyveleri kavrularak menengiç kahvesi adı altında kahve yerine kullanılmaktadır.

Menengiç kahvesinin faydaları

Öksürüğü keser, balgam söktürür, nefes açıcıdır, nefes darlığına iyi gelir, antiseptik özelliği vardır, göğsü yumuşatır, solunum yollarına faydası vardır, ayak terlemelerini önler, yaraları tedavi eder, böbrek kumlarının dökülmesine yardımcı olur, ses tellerine iyi gelir, mide ağrılarını dindirir, kalp yetmezliği riskini azaltır, afrodizyak etkisi vardır, yağlı bir içecektir, yüksek E vitamini ve doymamış yağ asidi düzeyi ile kandaki kolesterolü düşürmeye, kalp ve damar sertliğini önlemeye yardımcı olur.