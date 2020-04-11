Sokağa çıkma yasağı halkı sokağa döktü

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ardından Gaziantep'de de vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı ile Gaziantep'in İslahiye ilesinde vatandaşlar manav, market, fırın ve kuruyemişçilere akın etti. vatandaşlar çocuk ve yaşlı demeden alışveriş yapmak için birbirleri ile yarıştı. Sosyal mesafeye ve maske takma zorunluluğuna bakılmaksızın yan yana ve çıplak elleri ile vatandaşlar ihtiyaçlarını temin etmeye çalıştı. Emniyet ekipleri vatandaşlara panik yapmamaları, fırınların açık olacağı ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri ile ilgili anons yaparak uyarıda bulundu.

Önümüzdeki iki gün bir çok işyerinin kapalı olacağını duyan vatandaşlar araçları ile geldiği çarşıda araçlarını park edecek yer bulamadı. Yasağın başladığı gece saatlerinde ise polislerin ikazı üzerine ise vatandaşlar sokaklardan ayrılarak evlerine döndü.