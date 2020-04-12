Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı

İki günlük sokağa çıkma yasağı ile neredeyse tüm iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle sokakta yaşayan hayvanların imdadına yine Gaziantep Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma (KİHAYKO) derneği üyesi ve barınak sorumlusu Bekir Şentürk yetişti.

Şentürk, sorumlusu olduğu barınaktaki yaklaşık 200 adet köpeği besledikten sonra merkezde gezen sokak köpeklerini de besledi. Şentürk, “Bu sokağa çıkma yasağından dolayı sokak hayvanlarımızın çoğu kapalı olduğu için yemek arayışı içerisindeler mama arayışı içerisindeler ancak iş yerleri kapalı olduğu için besleyen kimse olmadığından bugün ve iki gün boyunca sokak hayvanlarını beslemek için elimizden geleni yapacağız. Burada devletimizin sokak hayvanlarına ve barınaklara göstermiş olduğu müsamaha ve duyarlılık için onlara sossuz teşekkür ederiz. En azından onlara aç kalmamak için böyle görevlileri muaf tuttukları için kendilerine teşekkür ederiz. Sahiplenmek isteyenleri barınağımıza bekliyoruz" diye konuştu.