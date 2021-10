Sokak Basketbolu Turnuvası” için geri sayım başladı. Turnuvada yer almak isteyen takımlar, başvurularını 7 Ekim tarihine kadar yapabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı, “17. Sokak Basketbolu Turnuvası” için kolları sıvadı. Hayri Tütüncüler Parkı Futbol Sahaları'nda oynanacak müsabakalar, 8-9-10 Ekim 2021 tarihinde organize edilecek. Başvuru sürecinde sporcuların kategorileri, “U12 (2010-2011)”, “U14 (2008-2009)”, “U16 (2006-2007)”, “U16 (2006-2007)” ve “Ümitler 2003 ve Üzeri” doğumlu ayrı kategoride kadın ve erkek sporculardan oluşacak. Başvuru sürecinde, vatandaşlar, yaşlarının bir üstü kategoriye müracaat edebilirken yaşının bir alt kategorisine müracaat edemeyecek. İki kategoride oynayıp da dereceye giren sporcular, yalnızca bir kategoride ödül alabilecek.

Takımlar, FIBA kurallarına uygun ölçülerdeki yarı sahalarda oynayacak. Her takım sahada 3 oyuncu ve kenarda 1 yedek oyuncu olmak üzere toplamda 4 oyuncuyla mücadele verecek. Ayrıca 1 antrenör bulunacak. Maçlar, 1 orta hakem ve 3 masa hakemi tarafından yönetilecek. Masa hakemleri skor, zaman ve 10 saniye hücum süresi görevlerinden sorumlu olacak. Maç öncesi her iki takıma eş zamanlı olarak 3 dakika ısınma süresi verilecek, maç başında A takımından bir oyuncu 3 sayılık bir atış denemesinde bulunup başarılı olması durumunda rakip takım maça kenardan başlayacak.

Oyunun süresi her biri 5 dakikadan toplam 2 periyottan oluşacak. 17 veya daha fazla sayı atma başarısını normal süre veya uzatma periyodunda ilk gösteren takım maçı kazanacak. Normal sürenin sonunda skor berabereyse eşitlik bozulana kadar her biri 2 dakika süren uzatma periyotları oynanacak. Her periyot ve uzatma periyotunun arasında 1 dakikalık mola süresi verilecek. Maç saati yalnızca maçın normal süresinin son 1 dakikasında ve uzatma periyotunda atılan basketten sonra durdurulacak. Eğer takımlardan bir tanesi maçın başlama saatinden 3 dakika sonrasına kadar 3 oyuncuyla sahada hazır bulunmazsa maçı hükmen kaybedecek. Müsabaka esnasında 5 faule ulaşan oyuncu oyundan çıkacak, bir periyotta 4 takım faulünü geçen takımsa serbest atışla cezalandırılacak.

Takımlar atak esnasında 14 saniye içinde atış denemesi yapmak zorunda olacak. Oyuncu değişikliğinde ise müsabaka sırasında top öldüğünde ve maç saati durduğunda oyuncu değişikliğine izin verilecek.