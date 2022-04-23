Sokak hayvanları için CAHİDE Vakfı kuruldu

Türkiye'deki sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışma yürütecek olan CAHİDE Vakfı Gaziantep'te kuruldu. Vakfın Başkanı Avukat Cengiz Bayram, “CAHİDE Vakfı olarak sokak hayvanlarının hayatına katkı sağlamak için çalışacağız” dedi.

Gaziantep'te yıllardan beri kimsesiz sokak hayvanlarının yardımına koşan Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'nin (CAHİDE) vakıflaşmaya ilişkin yürüttüğü çalışmalar tamamlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre CAHİDE Vakfı resmen kurulmuş oldu. Kurucu Başkanı Avukat Cengiz Bayram olan vakıf, CAHİDE Derneği ile birlikte sokak hayvanlarına ilişkin çalışmalar yürütecek.

“Sokak hayvanlarının yaşamına katkı sağlamak”

Vakfın kuruluş amacına ilişkin Resmi Gazetede, “Başta sokak hayvanlarının yaşamlarını iyileştirmek olmak üzere, tüm hayvanları, sokak çocuklarını, yaşlıların ve bununla ilişkili olarak hekim ve veteriner hekimlerin yaşamlarını iyileştirmek ve hepsini bir araya getirerek onların yaşamlarına gücü ölçüsünde katkı sağlamaktır” ifadeleri kullanıldı.

Vakfın çalışmalarını sonlandırması durumunda arta kalan mal ve haklarının TEMA Vakfına devredileceği kararda belirtildi. Vakıf ayrıca Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki 20 bin metrekarelik Türkiye'nin en büyük hayvan barınaklarından olan hayvan barınağıyla öne çıkıyor.

Yıllardan beridir CAHİDE Derneği çatısı altında sokak hayvanlarıyla ilgili çalışma yürüttüklerini hatırlatan Avukat Cengiz Bayram, vakfın sokak hayvanları için kurulduğunu belirtti. Vakfın çalışmalarını CAHİDE Derneği ile birlikte yürüteceğini aktaran Bayram, “CAHİDE Vakfı olarak sokak hayvanlarının hayatına katkı sağlamak için çalışacağız” dedi.