Sokak kedisi arabanın çarptığı arkadaşının başından ayrılmadı

Gaziantep'te bir kedi, arabanın altında kalarak ölen kedinin yarasını yalayıp başlında bekledi.

Edinilen bilgiye göre görüntüler, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde çekildi. Gece saatlerinde bir aracın altında kalan kedi, telef oldu. Yolun ortasında yerde yatan kedinin yanına giden başka bir kedi, yaralandığı yeri yalayarak başında bekledi. Yanından geçen arabalara aldırış etmeyen kedi, bir kadının gelmesi üzerine bölgeden uzaklaştı. Mahallede oturduğu öğrenilen kadın, yerdeki ölü kediyi alarak çöpün yanına bıraktı.