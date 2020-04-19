İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokaklar boş ama onlar görev başında

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.


Polis ekiplerinin, kent genelindeki sabit uygulama noktalarında yaptığı denetimlerin yanı sıra yaya ve motorlu devriye ekipleri de sokaklarda karşılaştıkları vatandaşları ve araçları durdurarak, izinlerinin olup olmadığını sordu.


Görevleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dışında vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlemlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.