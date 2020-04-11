İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokaklar boş kalınca aç kalan güvercinleri gazeteciler besledi

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından en çok mağdur olan sokak hayvanları oldu.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından en çok mağdur olan sokak hayvanları oldu. Gaziantep'te aç kalan güvercinleri ise gazeteciler besledi.


İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı. Yasak nedeniyle en çok mağdur olanlar ise sokak hayvanları oldu. Gaziantep'te yasak nedeniyle bomboş kalan sokaklarda yiyecek bulamayan güvercinleri beslemek ise gazetecilere düştü. Her koşulda haber yapmak için sahada olan gazeteciler Gaziantep'in en kalabalık noktalarından bir olan Balıklı Parkı'nda aç kalan güvercinleri simit ile besledi. Aç kalan güvercinleri simit taneleri kapmak için birbirleriyle yarışmaları ise renkli görüntüler oluşturdu.


Haber yapmak için sahaya çıktıklarını söyleyen İHA muhabirleri yaptıkları haber ve çekimlerin ardından hayvanların aç kalmaması için yiyecek arayan güvercinlere yem attıklarını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.