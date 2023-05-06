Sokakta husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan adam kurtarılamadı

Gaziantep'te husumetli olduğu şahıs ya da şahıslar tarafından pompalı tüfekle vurulan şahıs, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, asansör bakım işi yapan 33 yaşındaki Yusuf Karataş, sokakta yürürken husumetli olduğu şahıs ya da şahıslar tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Karataş ağır yaralanırken, saldırganlar kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yusuf Karataş'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karataş'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için çalışma başlatıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi.