Sokakta vatandaşların hizmetine sunulan scooter çalındı

Gaziantep'te vatandaşların kullanması için bırakılan elektrikli scooter çalındı. Güvenlik kameralarından tespit edilen şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Üniversite Bulvarı üzerinde halkın hizmetine sunulan ve kullanılması için bırakılan scooter, sokak ortasından çalındı. Bir süre scooter'ın bulunduğu bölgede tur atıp dolaşan U.S., ardından scooter'ı çalarak kayıplara karıştı.

U.S.'nin hırsızlık öncesinde scooter'in çevresinde dolaşması ve çalma anı şehir polis kameraları tarafından kaydedildi. Şahsın eşkalini belirleyen polis ekipleri, yaptığı operasyonla U.S.'yi gözaltına aldı. Scooter'ı da ele geçiren polis, şahsı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk etti.

Scooter sahibine teslim edilirken şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi