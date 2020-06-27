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Söndürülmeden atılan izmarit yol kenarındaki ağaçları ve üzüm bağlarına hasar verdi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir araçtan söndürülmeden atıldığı tahmin edilen sigara izmariti yol kenarındaki ağaçları ve üzüm bağlarına hasar verdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir araçtan söndürülmeden atıldığı tahmin edilen sigara izmariti yol kenarındaki ağaçları ve üzüm bağlarına hasar verdi.


İslahiye-Hatay kara yolu üzerindeki Değirmencik ve Serinevler Mahallelleri arasındaki yolda seyir halindeki bir araçtan söndürülmeden atıldığı tahmin edilen sigara izmariti yol kenarındaki otları tutuşturdu. Alevler, yol kenarındaki ot ve ağaçlar ile üzüm bağlarına da zarar verdi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, olay yeri yakınındaki üzüm bağları tamamen kül olmadan söndürüldü.


Yangının kesin sebebinin ise henüz araştırıldığı öğrenildi.

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