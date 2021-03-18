Sopayla eziyet edilen kediye Gaziantep Hayvan Bahçesi sahip çıktı

Gaziantep'te bir şahsın uyguladığı şiddet sonucunda yaralanan kedinin tedavisini Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkilileri üstlendi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Değirmiçem Mahallesi'nde geçtiğimiz gün, gözü dönmüş bir şahıs elindeki sopayla sokaktaki kediye saldırdı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, şahsı engellemeye çalıştı. Ancak şahıs, elindeki sopayla zabıta personeline de saldırdı. Şahsın gözaltına alınmasıyla ağır yaralanan kedi, Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığınca tedavi altına alındı.

Hem pansuman hem de serum tedavisi yapılıyor

Yaşanan üzücü olayda yetkililer, yaralanan kedinin tedavisini gerçekleştirmek için kediyi Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne götürdü, enfeksiyon kapmaması için yapılan ilk müdahale sonrasında kedinin belirli aralıklarla pansumanı yapılırken hayvanın vücut direncini korumak için de serum takviyesi yapılıyor.

Olay hakkında açıklamada bulunan Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Yaralanan hayvanımızı hemen tedavi altına aldık. Bizim sokaktaki canlarımızın aç kalmaması için gerçekleştirdiğimiz uğraşın yanında böyle üzücü olaylara da ne yazık ki tanıklık edebiliyoruz. Amacımız şehrimizde hayvanlarımıza, sokaktaki canlarımıza gelen en ufak bir zararı bile görmezden gelmeyerek üzerimize düşen görevi yapmaktır. Umarım buna benzer olaylarla ne şehrimizde ne de ülkemizde bir daha karşılaşırız” diye konuştu.