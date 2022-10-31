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Sosyal medyadan silah ve kesici alet teşhir eden şüpheli yakalandı

Gaziantep’te sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaparak silah ve kesici alet teşhir eden şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaparak silah ve kesici alet teşhir eden şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaparak silah ve kesici alet teşhir eden şüpheli şahsı adresine yaptıkları operasyonla yakaladı. Yakalanan şüpheli şahsın adresindeki aramalarda 2 adet tabanca, 1 adet hafif makinalı tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ile muhtelif silah parçaları ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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